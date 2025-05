Las influenciadoras Melissa Gate y Karina García protagonizaron una discusión en La casa de los famosos Colombia en esta semana de Apocalipsis.

Karina García le estaba recordando a Mateo Varela que ella nunca le señaló que su relación con Norma Nivia fue una estrategia y que fueron otras personas quienes sugirieron eso al inicio de la competencia, pues ella lo que sí hizo fue contar cómo se conocieron.

En medio de la conversación, Melissa Gate intervino asegurando que Karina sí se fue contra él al respecto.

Debido a su intervención, Karina le pidió que se relajara con ella, pues no le ha hecho nada para que se vaya en su contra.

"Meli relájate conmigo que yo nunca te he hecho nada, y no estoy mintiendo, ¿que está pasando conmigo? Dio mío, yo a ti no te he hecho nada, déjame quieta", le dijo.

Por su parte, Melissa Gate continuó discutiéndole y detallando porque no le cae bien.

"Deja de ser tan mentirosa, estoy harta de tus mentiras, estoy cansada de que nos mintás a todos en la cara y después te hagas la huevon*. Dijiste que había hablado mal de Norma y después gracias a tus comentarios Yina vino y me insultó gracias a ti y después me cambiaste de cuarto, entonces no digas que no me has hecho nada porque sí lo has hecho", le señaló.