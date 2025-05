La influenciadora Melissa Gate sorprendió al votar por la empresaria Yina Calderón en la primera jornada de nominación en La casa de los famosos Colombia, que se llevó a cabo este martes 13 de mayo.

Los participantes se le midieron a la primera jornada de nominación de la semana del Juicio Final donde los famosos se ubicaron al azar y obtuvieron una moneda con una cantidad de turnos para romper alcancías y lograr ciertos puntos, los cuales debían repartir en mínimo dos de sus compañeros.

Melissa Gate obtuvo una moneda con dos alcancías, logrando dos puntos, por lo que decidió, darle uno a Yina Calderón y otro al actor el 'Flaco' Solórzano.

Cabe destacar que, la influenciadora tenía también como opción para votar contra Mateo Varela, la Jesuu y Camilo Trujillo.

"Uno para Yina porque ya no hay a quién más, en este punto del juego ya para qué decirle todo lo que le he dicho. En este punto del juego ellos no me han tratado tan mal como Yina entonces tengo que pegarme de lo que me ha hecho del pasado y traerlo a hoy porque tú sabes como son las cosas", dijo.