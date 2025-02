Se gestó una nueva discusión en La casa de los famosos Colombia, en donde se vieron involucrados Melissa Gate, La Abuela, Emiro Navarro y Yaya Muñoz.

Como se sabe, Melissa es vegana y eso significa que no come lo mismo que la mayoría de participantes del reality en vivo. Por suerte, esta semana les fue bien en la prueba de presupuesto y pudieron adquirir algunos productos veganos, tanto para la influencer paisa como para la actriz Norma Nivia.

La Abuela, quien es la que por lo general está encargada de la cocina, tuvo un acto junto a Emiro Navarro que a Melissa Gate no le gustó para nada. Resulta que la antioqueña no estuvo de acuerdo con que utilizaran un queso vegano para todos, ya que esos son los únicos productos que ella consume.

"Hagan lo que quieran... Abuela, yo con usted no voy a pelear, entonces, hagan lo que se les dé la gana", dijo Gate.

Melissa charló con Emiro y Yaya. La influenciadora argumentó que a los demás participantes siempre les traen quesos y otros productos, algo que a ella no le pasa igual. Emiro le contestó que hay cuatro quesos y que solo era tomar uno, pero Melissa continuó diciendo que eran de ella debido a su plan alimenticio.

"A mí casi nunca me hacen desayuno... Ayer me quitaron las galletas, a mí nunca me dicen", indicó Melissa Gate.