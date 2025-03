Una de las características que más destacan a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025 es su cabello. El estilo de la influencer paisa es muy notorio, ya que tiene su pelo corto, apartándose un poco de los estereotipos que suelen estar muy marcados en la sociedad.

Melissa Gate ha dicho en La casa de los famosos Colombia que le gusta el arte y, por ello, su estilo va en esa sintonía, especialmente su pelo.

Ante esto, es común que muchos se pregunten la razón que hay detrás de que la creadora de contenido antioqueña tenga, a veces, su cabello "rapado". En efecto, salió a la luz de sus propias palabras una explicación sobre la incógnita de su imagen.

Resulta que a los famosos les hicieron una actividad con fotos de su adolescencia, así que en el turno de Melissa se vio muy diferente a como se proyecta actualmente; esto porque tiene su cabello más largo y de color negro.

A partir de ello, Mateo Varela 'Peluche' le preguntó a la influenciadora sobre su estilo y si su pelo es natural, debido a que hay momentos en los que a ella le gusta ponerse pelucas. Entonces, Melissa Gate rompió el silencio y contó por qué ahora tiene el cabello corto.

"Yo siempre he tenido demasiado cabello. Yo me hago el Britney (raparse) cuando mi hijo se va (para Estados Unidos), o sea, cuando mi hijo se va, yo me rapé y me teñí el cabello, o sea, cambie totalmente", reveló Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.