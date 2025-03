Melissa Gate reveló por qué salvó a Norma y no a La Liendra

Luego de una jornada de nominación atípica, en la que los famosos votaron en positivo para decidir quién salía de Placa, se conoció la elección del público. A través de votaciones, los espectadores también escogieron a su favorito: Melissa Gate. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la influenciadora tuvo en sus manos una decisión clave: debía elegir entre La Liendra y Norma Nivia para definir quién saldría de Placa junto a ella. Finalmente, optó por dar su voto a la actriz.

¿Por qué Melissa decidió dar su voto a Norma Nivia y no a La Liendra en La casa de los famosos?

Luego de que se definiera que Melissa Gate, Norma Nivia y La Toxi Costeña salían de la Placa, La Liendra decidió realizar su sección como reportero de La casa de los famosos Colombia para preguntarle a Melissa por qué había decidido dar su voto decisivo a la actriz y no a él.

Ante esto, Melissa Gate bromeó mencionando que había actuado desde el odio, haciendo referencia a los pequeños enfrentamientos que ha tenido con Los Lavaplatos, pero luego se sinceró y confesó que era con Norma Nivia con quién había compartido más tiempo dentro de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados José Rodríguez Así reaccionó José Rodríguez al saber que Epa Colombia está en la cárcel | VIDEO

"Bueno, la verdad me quise dejar seducir de él (La Liendra), pero no pude. Ganó la amistad que le tengo a Norma. No mentiras, yo actué desde el odio... mentiras, yo actué desde la razón; yo dije: salvo un Lavaplatos o salvo a un actor, o salvo a Norma que también es mi amiga, yo prefiero salvar a Norma, porque he pasado más tiempo con ella. En cambio, contigo casi no he compartido”

¿La Liendra lanzó puya a Melissa Gate para desestabilizarla en La casa de los famosos?

Luego de conocer su respuesta sobre el por qué había dado su voto en positivo a Norma Nivia, La Liendra no dudó en lanzarle una puya al mencionar que ojalá no quedara en Placa con Mateo ya que podría haber conflicto de intereses en la actriz. "Esperamos que cuando estés en Placa y Mateo también esté y Norma esté por definir obviamente sabes a quién va a escoger", puntualizó.

Ante esto, Melissa dejó claro que no esperaba el mismo trato por parte de ella y hasta aseguró que prefería que salvara a Mateo. “A mi no me importa si norma salva a Mateo. Yo no voté por Norma esperando que ella me salvara a mí, si ella tiene que definir entre los dos, que salve a Mateo”.