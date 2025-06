El reingreso de los exparticipantes a La casa de los famosos Colombia no solo sorprendió a los finalistas, pues además de expresar que no esperaban recibirlos de visita, algunos de ellos han manifestado que no ha sido de su completo agrado, sobre todo por lo que implica convivir por algunas horas con los que fueron sus compañeros.

La razón por la que Melissa Gate ha estado triste en los últimos en La casa de los famosos Colombia

Y es que, Melissa Gate, una de las participantes que llegó al top 4, sostuvo en las últimas horas, una cercana conversación con sus excompañeros en la que explicó las razones por las que se ha sentido triste en las últimas horas.

De acuerdo con la versión de la creadora de contenido, hay personas en esa casa que “tienen una energía muy pesada”, situación que la llevó a admitir que en este punto de la competencia se siente muy cansada, pues recordó cuál ha sido su agenda en esta recta final.

“Nosotros estamos muy cansados, nosotros salimos de una gira de prensa, de una campaña”, señaló Gate, quien aseguró que todo esto ha sido la causa de mucho estrés, y adicionalmente, agregó, el hecho de que haya personas que quieran llegar a opacar y a provocar conflictos.

¿Por qué Melissa Gate se ha mostrado afectada en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la antioqueña continúo sus palabras afirmando que para ellos es tension

ante “manejar muchas emociones, lidiar con muchas cosas, hablar con las cámaras y al mismo tiempo con el público”, pues han sido cuatro meses intensos en los que su rutina ha sido la misma.

Mientras tanto, Yina Calderón y Laura González coincidieron al decir que, finalmente, ellos están allí para recargarlos en esta recta final y distraerlos un poco, pues quienes deben tener el foco de atención son los cuatro participantes que lograron llegar a la final.

Por su parte, Gate aseguró que quienes estaban presentes en ese momento “son buena onda”, es decir, ‘Alerta’, Marlon Solórzano, Lady Tabares, Laura González y Yina Calderón.