La influenciadora Melissa Gate reclamó el regalo que le hizo Yina Calderón a Manelyk González, quien estuvo en La casa de los famosos Colombia por algunos días tras su intercambio de La casa de los famosos All-Stars.

La empresaria decidió obsequiarle una lujosa cadena de oro de la Virgen de Guadalupe, a quien es fiel devota, y cuya joya se la regaló la empresaria Epa Colombia antes de ir al reality.

Yina Calderón decidió obsequiársela a ella para que la cuide y terminar de limar asperezas con ella luego de protagonizar algunas diferencias.

Yina Calderón sorprendió a Melissa Gate con un nuevo regalo para ella tras darle una corona que le enviaron sus hermanas para uno de sus particulares vestuarios, asegurando que no la quería y decidió dársela a Melissa Gate, quien se mostró feliz con su corona y aprovechó para decir que también le hubiera gustado recibir la cadena que le dio a la mexicana.

"Me quiere comprar con coronas. Yo también quiero mi cadena ¡Ay no Yina! esa cadena era para mí ¿por qué se la diste a ella?", dijo.

Posteriormente, se midió su corona y opinó sobre cómo se ha ido trasformando su relación con Yina Calderón.

"Todo me queda bien. Que nadie me vea usando la corona que me regaló mi nueva amiga. Yo siempre soy así, con la que peor me llevo y la que más mal me trata resulta siendo mi nueva mejor amiga (...) para qué pelear cuando podemos ser amiguis forever alone", comentó.