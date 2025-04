La influenciadora Melissa Gate confesó que está desconfiando del comportamiento de la actriz Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia.

En conversación con la Liendra, la creadora de contenido reveló que sabe que Norma Nivia y su pareja, Mateo Varela, son dos de los participantes que más quieren ganar el reality y eso le genera incomodidad debido a los comentarios que le hacen a ella al verla como la ganadora de la competencia.

"A mí hasta me da miedo la verdad del grado de competitividad de ellos porque acá entre nos que tú sabe que mucha gente dice 'yo te veo como ganadora' y yo he notado que a Norma le da como rabia y dicen ¿cómo así? yo la voy a dar toda hasta el final' y yo qué culpa que la gente me halague. Yo a veces me siento mal, qué culpa tengo", aseguró.