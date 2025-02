Melissa Gate continúa siendo centro de polémica en La casa de los famosos Colombia, luego de usar su beneficio para salvar a Emiro Navarro al sacarlo de Placa y, en su lugar, enviar a Yaya Muñoz. Además de generar conflicto con la influenciadora, también causó molestia en Mauricio Figueroa, líder de la semana. ¿Por qué? Te contamos todos los detalles.

Mauricio Figueroa arremete contra Melissa por no salvar a Coco en La casa de los famosos

Mauricio Figueroa se molestó con Melissa Gate por no salvar a Coco y por el contrario salvar a Emiro Navarro, a quien él había enviado a Placa como parte de sus beneficios como líder de la semana, pues según reveló la influenciadora el actor lo tomó como una desautorización frente a los demás participantes.

“¿Entonces tenía que salvar a Coco para que la gente esté feliz? No, que se salve él, Coco no es mi amigo, Emiro sí. Ya me eché a todo el mundo de enemigo entonces en la casa por las decisiones que tomo. Mauricio dice que yo lo desautoricé”, comentó Melissa con enojo.

Además de esto, Melissa reveló las razones por las que decidió salvar a Emiro y no a Coco como muchos participantes pensaban que haría.

“A mi Coco me parece muy falso y muy hipócrita conmigo, no sé si con ustedes. Yo con Coco no tengo ningún tipo de relación, ni nada. Y después de lo que yo he visto y he analizado para mí es un falso, y prueba de eso está que la semana ante pasada estaba de super amiguito de las mismas que lo nominaron y hoy lo tienen en Placa”.

Melissa Gate tachó de “falso” a Mauricio Figueroa y reveló la razón

Melissa Gate no dudó en calificar a Mauricio Figueroa como una persona “falsa” e “hipócrita”, argumentando que, aunque al principio criticaba a Yina Calderón, después terminó hablándole como si fueran amigos.

“Yo me di cuenta de que Don Mauricio era tan falso y tan hipócrita, cuando empezó hablando mal de Yina Calderón y después hablando con ella ahí como si nada”