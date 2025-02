Una inmensa discusión fue la que se desató entre el team lavaplatos de La casa de los famosos Colombia 2025. Mateo Varela, El Negro Salas, Camilo Trujillo, La Liendra y José Rodríguez se reunieron en la barbería para expresar sus sentimientos, pero eso resultó en toda una disputa.

¿Qué hizo Mateo Varela que molestó a los lavaplatos?

Resulta que a Mateo Varela se le dio la posibilidad de otorgarle la inmunidad a cualquier famoso y él eligió a la actriz Norma Nivia, con quien está teniendo un romance. Dicha decisión no le gustó a sus compañeros porque esperaban que alguno de ellos adquiriera la salvación, especialmente el Negro Salas.

Ya sea por amor o cualquier otra índole, los lavaplatos tacharon la decisión de Varela. De acuerdo con José, se sintió traicionado, algo parecido sintió La Liendra.

Entre tanto, Camilo se quedó callado y El Negro Salas no tomó partido, pues cabe decir que él es amigo de Norma Nivia.

A partir de ello, Mateo justificó que no los van a nominar, pero lo cierto es que en La casa de los famosos Colombia cualquier cosa puede pasar. La Liendra comentó que el que más tiene las de perder es José o El Negro, puesto que saben que son de los menos votados por el público.

¿Por qué Mateo Varela y José Rodríguez se pelearon en La casa de los famosos Colombia 2025?

Peluche agregó que si a ninguno de los lavaplatos (primordialmente La Liendra y José) lo nominaban le tenían que pedir disculpas y ahí se desató todo el conflicto, pues empezó a discutir sin parar con José Rodríguez.

La discusión se elevó, cada uno se gritó, razón por la que Camilo y El Negro recalcaron que son un team y eso no puede pasar, mucho menos hablarse de la manera como lo hicieron. La Liendra aseguró que él no está en riesgo, pero sus otros compañeros no debido a lo que sería la influencia que tiene en redes sociales.

Adicionalmente, es pertinente decir que en una de las llamadas del teléfono especial de La casa de los famosos, La Jesuu contestó y le correspondió hacer una nominación de frente, dando seis puntos a El Negro Salas y dos puntos a Yana Karpova.

