La relación entre Mateo Varela 'Peluche' y Norma Nivia parecen estar tambaleando tras una dinámica en la que la actriz se disgustó con el deportista por unos comentarios sobre ella.

Una dinámica en la que los participantes tenían que decirle algo bueno y algo que no les gustara de sus compañeros detonó un problema en la relación de 'Peluche' y Norma Nivia.

En el turno que Mateo pasó a expresarle a Norma Nivia qué no le gustaba de ella, a la actriz le molestó lo que él le dijo delante de todos en donde sacó a flote varios de sus 'defectos'.

Esto provocó una seria discusión entre ellos en las que todos sus compañeros se dieron cuenta por lo que las opiniones no se hicieron esperar, algunas para agrandar el problema.

Tras esto, Mateo Varela buscó a Norma Nivia en la terraza para aclarar el problema que tuvieron por sus palabras hacia ella, dejándole claro que estaba sorprendido por el nivel de cizaña de sus compañeros.

Qué nivel de cizaña que tienen todos acá, yo no me meto en nada y no opino de nadie.