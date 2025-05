El actor y modelo Mateo Varela sorprendió a los televidentes tras hacerle inesperada propuesta a Yina Calderón y la Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia luego de la cuarta función del cine.

El Jefe sorprendió a los participantes con una cuarta función de cine en la que les mostró escenas desconocidas para muchos.

Entre ellas y las más comentadas de Yina Calderón y la Toxi Costeña criticando los comportamientos y la relación de Karina García y Altafulla.

Debido a que ya no existen las 'Chicas Fuego' debido a la enemistad que se generó entre ambas famosas con Karina García y Altafulla, Mateo Varela se le ocurrió hacerle una propuesta a Yina Calderón y la Toxi Costeña a unirse con los integrantes del equipo Agua, Norma Nivia, el Flaco Solórzano y Camilo Trujillo, y formar un nuevo equipo llamado Tierra.

Tras su propuesta Yina Calderón sonrió y lo siguió escuchando.

Por su parte, la Toxi Costeña le aclaró que ella quiere seguir su juego a su manera sin pertenecer a equipos.

"Yo quiero parcharme el tiempo que me quede acá, el hecho de que no comparta muchas cosas con Karina y ahora mismo no me hable con ella no quiere decir que yo vaya a votar o irme en contra de ella, yo voy a jugar como yo sienta que es lo correcto por mi lado", le puntualizó.