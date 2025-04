Manelyk González resultó siendo toda una sorpresa al ser intercambiada por Melissa Gate y llegar a La casa de los famosos Colombia 2025. La reconocida mexicana, que cuenta con una amplia experiencia en realities, se ganó en pocos días el corazón de los colombianos gracias a su personalidad.

Cuando pisó La casa de los famosos, la modelo e influencer indicó que su objetivo era enamorar a Colombia y hacer que la extrañen en el reality del Canal RCN. Manelyk llegó de La casa de los famosos All-Stars, Estados Unidos.

No obstante, a la mexicana se le indicó que su estadía iba a ser corta y que, además, seguía compitiendo en el reality donde ingresó inicialmente, las mismas instrucciones se le dieron a Melissa.

Tan solo se necesitaron días para que Manelyk estuviera cómoda en Colombia, que hasta aseguró querer quedarse más tiempo, pero todo parece ser que llegó su final. Esto porque la famosa dio a conocer que habló con El Jefe de La casa delos famosos 2025 y le confesó a sus compañeros el presentimiento que tiene.

Manelyk llegó al cuarto fuego, donde hizo match con la mayoría, especialmente con Karina García, Andrés Altafulla, La Toxi costeña y Emiro Navarro, quienes fueron los que más compartieron con ella. Precisamente, en dicha habitación, la participante de los All-Stars reveló que no se quería ir del reality del Canal RCN, al igual que indicó su presentimiento.

"No me quiero ir, wey... Presiento algo, porque El Jefe me dijo como que 'bueno, Manelyk, me dio mucho gusto tenerte aquí' y yo como que ya me está corriendo (despidiendo)", expresó Manelyk González.