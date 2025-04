La actriz Norma Nivia recibió curiosos regalos de sus compañeros en su fiesta de cumpleaños en La casa de los famosos Colombia.

El modelo Mateo Varela decidió hacerle una fiesta de cumpleaños a la actriz Norma Nivia tras cumplir sus 46 años, donde con ayuda del Jefe que le envió elementos decorativos e ingredientes para preparar una torta, pudo festejarle un año más de vida desde el cuarto del líder debido a que él goza de dicho privilegio esta semana tras ganar la prueba.

Todos fueron invitados a la reunión, pero la empresaria Yina Calderón y la influenciadora Karina García decidieron no asistir tras las diferencias que han tenido con ella luego de la segunda función del cine, donde la actriz habló mal de ellas.

En medio de la reunión, sus compañeros le hicieron diversos obsequios con algunos detalles personales o elementos de la casa como algunos alimentos que les brinda el Jefe.

Por su parte, el regalo de Mateo Varela fue una visera rosada que se la compró al influenciador la Liendra y que Norma Nivia le había confesado que quería.

La Liendra sorprendió a Norma Nivia con el humor que lo caracteriza dándole parte del mercado de todos, unas medias rosadas y además le obsequió una de las escaleras, que benefició también a Mateo Varela.

Por su parte, Mateo les agradeció a todos por asistir destacando que le hubiera gustado que hubieran estado todos.

Asimismo, Norma Nivia también aprovechó para agradecerles a todos por el cariño que le brindaron en el reality.

"Muchas gracias a los que hicieron la torta, una de mis metas era pasar el cumpleaños acá, pero de verdad no me imaginé que fuera a pasarlo con tanta gente chévere, tan felicitada, con tantas cosas, un día tan especial, en serio me hacen muy feliz, esta mañana lloré con cada persona que venía a darme un detalle y voy a volver a llorar, les agradezco un montón que estén aquí y sean tan especiales conmigo", expresó.