Laura y Karina casi terminan a los golpes durante el brunch

Este domingo 6 de abril, los famosos en riesgo de eliminación en La casa de los famosos Colombia asistieron al brunch, un espacio en el que deben responder preguntas formuladas por El Jefe para debatir diversos temas. Sin embargo, lejos de ser un momento de calma, este suele terminar en ataques y peleas, y esta vez no fue la excepción: Karina García y Laura González casi se van a los golpes.

Artículos relacionados Melissa Gate Reacciones tras revelarse que Melissa Gate será intercambiada en La casa de los famosos Colombia

¿Qué pasó entre Laura y Karina en el brunch de La casa de los famosos?

Durante una de las preguntas hechas en el brunch, Laura González aprovechó para recalcar, una vez más, que Karina García supuestamente había sido la responsable de dañar su relación con Hugo, su exprometido.

Pero Karina no se quedó callada. Respondió con fuerza a lo que calificó como “ataques” de Laura, y la discusión rápidamente escaló hasta el punto en que, de no ser por la intervención de Alerta y Altafulla, los gritos pudieron haber terminado en algo mucho más grave.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate será intercambiada en La casa de los famosos Colombia 2025, ¿dejará el reality?

“¿Cómo voy a llevar a mi hija a donde supuestamente un mozo? Irrespetuosa, a mí me respetas. Moza no soy, mi amor. Quiso venir aquí a joderme, nunca fui la moza de él. Respeta que él y yo somos amigos. Si te dejaron, no fue culpa mía. Conmigo no te pegaron cacho. Me sueltas y me respetas”, respondió Karina con contundencia ante las acusaciones.

Laura González y Karina García se enfrentaron en pleno brunch. (Foto Canal RCN).

¿Qué le dijo Laura González a Karina que desató una fuerte pelea en La casa de los famosos?

Laura González volvió a asegurar ante las cámaras de La casa de los famosos Colombia que Karina García se había involucrado en su relación amorosa. Sin embargo, esta vez lo hizo completamente alterada, lo que generó una fuerte tensión entre los presentes.

“Eres la moza de Colombia, mi amor. Lo eres, así te duela, lo eres. ¿Te duele que te diga la verdad en la cara? Y lo digo delante de las cámaras: ella estuvo saliendo con mi expareja”, le gritó directamente a Karina.

Mientras tanto, los seguidores del programa ya comenzaron a tomar partido en redes sociales, divididos entre quienes apoyan a Laura y quienes defienden a Karina.