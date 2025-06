Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia reingresaron a la afamada casa para compartir los últimos días de competencia con los finalistas. Durante su estadía surgieron diversas anécdotas, entre ellas, quién nombró realmente a Estándar, el gusano de felpa que Marlon le regaló a Altafulla.

Vale la pena recordar que Marlon Solórzano decidió sorprender a Altafulla con un inesperado regalo durante su ‘congelado’. El exparticipante aprovechó ese momento para enviarle un mensaje al actual finalista por haberse involucrado con Karina García.

Con este gesto, Solórzano quiso llamar a Altafulla “gusanero”, una palabra usada para describir a quienes se involucran con las exparejas de sus amigos. Recordemos que Marlon y Karina tuvieron un fugaz amorío dentro de la competencia, que terminó cuando él fue eliminado.

Con este gesto, Marlon dio una clara señal de su postura frente a la relación entre Altafulla y Karina, dejando en evidencia las tensiones que persisten dentro de la competencia.

Con el regreso de los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia, se reveló quién fue la persona responsable de nombrar al gusano de Altafulla y Karina García.

Durante una conversación entre Marlon Solórzano, La Toxi Costeña y Laura González, esta última le recordó al influenciador que él debía agradecerle por el nombre “Estándar”, el muñeco con el que actualmente está haciendo negocios.

“El nombre me lo debes a mí. Tú me debes el nombre de ese gusano, me debes el nombre de Estándar, voy a cobrar”, mencionó Laura.