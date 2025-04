Las evidentes diferencias y desacuerdos que han protagonizado Melissa Gate y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia no pasaron desapercibidas entre los participantes, pues así lo dejaron ver las chicas ‘fuego’ durante una reciente conversación en la que decidieron dar su opinión respecto a lo que viene sucediendo.

¿Qué dijeron las chicas ‘fuego’ sobre el conflicto entre Melissa Gate y Norma Nivia?

Yina Calderón y Lady Tabares, integrantes del equipo no dudaron en expresar su punto de vista frente al evidente conflicto de ambas participantes, sobre todo luego de la dinámica ‘Escuchamos, pero no juzgamos’, en la que, según ellas, Norma se mostró bastante incómoda con la presencia de Melissa, además de lanzar algunas miradas que dejaron ver su molestia.

Ante las afirmaciones de sus compañeras, Gate, fiel a su personalidad y particular humor, les hizo saber que, al notar el comportamiento de la actriz durante la actividad, ella decidió seguir mostrándose a propósito, esto con el fin de continuar causando incomodidad.

“Si yo siento que alguien me está mirando feo por algún comentario que yo hago, yo lo hago más pa’ que se moleste más y al que no le guste mi personalidad pues que renuncie”, dijo la controversial creadora de contenido antioqueña, quien además dejó claro que no le interesa la opinión que otros tengan por decir, pues al final no le debe explicaciones a nadie.

Por su parte Calderón, también quiso agregar a la conversación una situación más, y es que ella considera que, si bien es importante sentirse seguro de sí mismo, nadie debería darse como ganador, esto a raíz del interés que ha demostrado Nivia por llevarse la victoria, pues además de argumentar que el juego puede cambiar, cree firmemente que, en el caso de la actriz, es más difícil aún, sobre todo porque considera que desde el inicio entró actuando y no es nada fácil sostener un personaje en un formato como este.

Finalmente, Karina García, no se quedó callada y, comentó que ella también percibió cómo Norma estaba “fastidiada” a lo largo de la comentada dinámica.