Los gustos y atracciones empiezan a florecer en La casa de los famosos Colombia 2025 con el pasar de los días y ya varios famosos han dejado claro cuál de sus compañeros les llama la atención.

Los famosos han estado realizando varias dinámicas entre ellos como 'La verdad o reto' en donde han confesado qué participantes les parecen atractivos físicamente y también han surgido algunos besos.

Aunque muchos ya se declararon su gusto y atracción, pocos han tomado la iniciativa de tomar acción más allá de los juegos y dinámicas.

Sin embargo, este no es el caso de Lady Tabares, quien no ha parado de expresar su gusto por Karina García a sus compañeros y a la misma influenciadora.

Lady Tabares no ha parado de coquetearle y darle señales a Karina García de la fuerte atracción que siente por ella.

Recientemente, 'La vendedora de rosas' y Karina hablaron que ambas tenían hijos, por lo que Lady le expresó que ella le parecía una 'mamacita' y bromeó al decirle un extraño piropo que quería que ella la ayudara alimentándola porque venía mal al reality.

Estas declaraciones y muestras de amor no han pasado por desapercibido en Karina García quien ha expresado que ha empezado a sentirse intimidada por Lady Tabares y aunque no le gustan las mujeres, también le parece interesante.

Es normal que los hombres a uno lo miren, pero no me intimidan tanto como lady Tabares. Ella me parece linda, pero yo nunca he estado con una mujer.