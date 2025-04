Los participantes de La casa de los famosos Colombia empezaron en la noche del 7 de abril una nueva prueba de presupuesto, la cual tiene un grado de dificultad mayor y que provocó una mala reacción en Lady Tabares.

Artículos relacionados Viral Influencer muere después dar a luz ¡Luchó por años contra la infertilidad!

¿Qué le pasó a Lady Tabares en medio de prueba de La casa de los famosos Colombia?

El Jefe de La casa de los famosos Colombia les explicó la prueba a los participantes en donde cada uno tendría que subirse y acostarse en una plataforma giratoria, la cual debía ser empujada por sus compañeros. La persona que se subía era anunciada en la pantalla y tenía pocos segundos para hacerlo.

Seguido a esto, el famoso tenía que bajarse y correr a una plataforma desde donde debían lanzar unas bolsas pesadas a otra plataforma en donde intentarían encestar estos objetos. Cada bolsa que encestaran les sumaría 10 puntos.

Lady Tabares fue la primera participante en ser llamada por el Jefe para hacer la prueba, aunque se demoró un poco en subirse en la plataforma y esto desesperó a algunos de sus compañeros por el cronómetro, la actriz se colocó a tiempo y empezó a ser girada.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Manelyk al salir de La casa de los famosos All Stars para el intercambio con Melissa

Lady Tabares se descompensó en medio de prueba de presupuesto de La casa de los famosos Colombia

Lady al empezar a girar la plataforma empezó a respirar más rápido de lo normal y de manera profunda, asimismo, empezó a dar señales que estaba entrando en pánico.

Sus compañeros al ver que estaba empezando hiperventilar por la forma en que estaba respirando, empezaron a intentar calmarla de todas las maneras posibles, indicándole que se centrara en su respiración.

Respira, Lady.

Asimismo, intentaron motivarla al contarle los segundos que le faltaban para terminar, aunque, Lady logró terminar la prueba se mostró bastante afectada a nivel físico, sin embargo, dejó claro que no era nada grave por lo que no intervinó el equipo médico de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Karina García Salió a la luz foto del viaje de Karina García a Brasil, ¿se reveló identidad de Hugo?

Así reaccionaron los participantes al ver afectada a Lady Tabares en prueba de La casa de los famosos Colombia

Tras terminar su turno en la prueba de presupuesto, Lady quedó descompensada y sus compañeros la llevaron a unos sofás de la terraza para que lograra recuperarse por completo.

Muchos le preguntaron cómo se sentía, ante esto Lady explicó que se sentía bien y que no sabía porque había reaccionado de esa forma.

Algunos le preguntaron si se había quedado dormida y de pronto cuando se había subido en la plataforma esto le había afectado. No obstante, Lady aseguró que no estaba durmiendo: "Yo no había dormido".

Sus compañeros intentaron subirle el ánimo al decirle que era una berraca y que había logrado superar la prueba con éxito.

Recuerda que, puedes ver todo lo que pasa en La casa de los famosos Colombia a través de la aplicación del Canal RCN.