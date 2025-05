Los habitantes de La casa de los famosos Colombia celebraron en el reality el Día de la Madre. Varios dejaron mensajes de nostalgia y aprovecharon las cámaras para expresar lo mucho que aman a las mujeres que los trajeron al mundo.

En primer lugar, los participantes, desde el confesionario, hablaron de sus madres y algunos no pudieron evitar llorar al recordar que ha pasado mucho tiempo desde que nos las ven, puesto que han estado centrados en la competencia.

Además, en medio de otra dinámica, hablaron más a detalle de sus madres y evidenciaron la gran importancia que tienen para sus vidas.

Camilo Trujillo destacó que su mamá “lo ha dado todo por nosotros, por sus dos hijos. A mi papá le tocó una situación difícil y entonces a mi mamá le tocó echarse toda la obligación encima… no me sacó del colegio. Dijo que tenía que darme la mejor educación. Es una berraca, doy todo por ella. Todo lo que logre en mi vida va a ser para ella”.

Posteriormente, fue el ‘Flaco’ Solórzano quien habló de su mamá y aprovechó para contar una curiosa anécdota del nombre de su mamá.

Es amiguera, es muy amiguera. Le encanta salir. Es muy noble, nunca le he hecho nada a nadie. De ella saqué que nunca he querido ser mala onda con alguien

‘El Flaco’ logró meterse al Top 10 de La casa de los famosos Colombia y este domingo se enfrentará a una nueva eliminación, aunque tiene la esperanza de seguir en competencia, pues ya expresó que quiere ser finalista.

Posteriormente, La Toxi Costeña habló de su abuela y destacó que fue quien la crio, convirtiéndose en su papá y mamá al mismo tiempo. “No me quisieron mis papás”, expresó la artista sincelejana.

(Mi abuela) fue la persona que más me quiso, más me amó. Cada día la extraño más. Hoy, hace 22 años, fue la última vez que hablé con ella. Fue el día de la madre, no es un día fácil para mí. La amo y ojalá algún la pueda volver a ver