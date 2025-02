La gala del 21 de febrero en La casa de los famosos Colombia dejó varios momentos tensionantes entre algunos de los participantes y más cuando Coco reveló a quién salvaba de la placa de nominados.

Durante la gala en vivo los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán se conectaron con los habitantes de La casa de los famosos Colombia para conocer la decisión de Coco de salvar a uno de sus compañeros.

Sin embargo, previo a escuchar su decisión, los presentadores le preguntaron a varios de los participantes qué motivos le daban al líder de la semana para que los salvara de ir a eliminación.

Algunos aprovecharon para expresar sus razones para quedarse dentro de La casa más famosa de Colombia e intentar cambiar la opinión de Gonzalo Escobar 'Coco', quien tenía el poder en sus manos.

Sin embargo, todo cambió cuando llegó el turno de responder a La Toxi Costeña, quien no se contuvo al momento de responderle a Coco. Con evidente molestia, le lanzó una contundente frase.

Carla Giraldo le pidieron a la cantante que le diera sus razones a Coco para que la sacara de la placa de nominados.

Ante esto y sin pensarlo dos veces, La Toxi Costeña se mostró irónica y expresó que no perdería su tiempo pidiéndole ese favor al actor, porque sabía era 'obvio' que él no la salvaría por nada del mundo.

Para que me voy a poner a perder mi tiempo yo sé que no me va a sacar, a pasar yo pena aquí, no, que haga lo que le dé la gana.