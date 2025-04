La amistad entre las 'chicas fuego' parece haberse quebrado y esto quedó demostrado en la jornada del 27 de abril en el brunch de La casa de los famosos Colombia.

Los siete famosos nominados se reunieron en el brunch de La casa de los famosos Colombia para responder a las preguntas que planteó el líder de la semana.

En medio de la dinámica los famosos tenían que responder cuál de sus compañeros de cuarto les daba más desconfianza, esta pregunta hizo que La Toxi Costeña revelara que para ella era Karina García esa persona.

Una confesión que dejó a todos los presentes con gestos de sorpresa, ya que algunos integrantes del cuarto 'Agua' no sabían de las diferencias que tenían ambas.

La Toxi Costeña aseguró que no confiaba en Karina García y que a pesar de saber que otras compañeras como Yina Calderón hablaban de ella, nunca había podido conectar con la antioqueña.

La Toxi Costeña afirmó que aunque no podía decir que Karina García era una mala persona o alguien doble cara, no podía confiar en ella por varias razones, una de ellas porque supuestamente se victimizaba y lloraba mucho.

No es una mala persona o falsa, pero yo no confío en una persona que llora mucho.

Karina García ante los comentarios de La Toxi Costeña no se mostró asombrada, ya que en los días previos ya venía notándose las diferencias entre ellas.

Sin embargo, Karina García aprovechó el momento para sincerarse y expresarle a Lady Tabares que ella era la persona en la que menos confiaba.

Yo desconfío de una persona que un día me saluda y al siguiente no, Lady, porque yo me siento despreciada por una persona que yo consideraba mi amiga.