La casa de los famosos Colombia, el reality de convivencia favorito por millones de colombianos, una vez más desató todo tipo de reacciones entre los seguidores que no se pierden un solo detalle de lo que ocurre 24/7 al interior de la casa más famosa del país.

Así reaccionó Yaya Muñoz al recibir el apoyo de sus fans en La casa de los famosos Colombia

Recientemente, a través de las redes sociales, se viralizó el instante en el que Yaya Muñoz se mostró conmocionada tras recibir apoyo por parte de sus fans a las afueras de las instalaciones del Canal RCN, esto en medio de una actividad que se llevaba a cabo en la tarde de este sábado junto a Emiro Navarro.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Merlano opinó de la reacción de Yaya Muñoz contra Melissa Gate en La casa de los famosos

En los videoclips que rápidamente empezaron a circular en las diferentes plataformas digitales, se puede apreciar el momento exacto cuando la participante se percata de la música y los gritos que vienen del exterior de la casa como una muestra del masivo apoyo de quienes desde afuera, no paran de respaldar su participación en la competencia.

“Mis fans, me pusieron mi canción”, expresó la también modelo con evidente emoción de poder recibir todo el cariño de sus más fieles admiradores. Sin embargo, también se puede observar, cómo mientras la mujer enviaba su agradecimiento al público por este gesto, el Jefe intentaba mantener el orden en su casa.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya lanzó fuerte advertencia a José tras rumores sobre interés de Melissa Gate en él

Así mismo, el dueño de la casa y quien da las reglas de juego, les preguntó a los integrantes del jurado si estaban listos para empezar la actividad, situación que llevó a que Mauricio Figueroa, ‘Coco’ y el ‘Flaco’ Solórzano, dejaran claro que aún no podían arrancar debido a la reacción de su compañera.

Yaya Muñoz recibió apoyo de sus fans en La casa de los famosos Colombia y así reaccionaron los internautas

Por su parte, la periodista y presentadora colombiana, tomó su lugar como conductora del certamen junto al creador de contenido, y manifestó su deseo de que los fanáticos permanezcan allí para poder escucharlos con mayor atención.

Por otro lado, internautas no dejaron pasar la oportunidad para dejar ver qué opinan sobre lo ocurrido, pues muchos hicieron saber que, contrario a lo que ella cree, la visita de este grupo de personas, no se debe precisamente para enviarle apoyo, pues consideran que la participante no comprende el verdadero significado de su presencia allí.

Por ahora, toda Colombia se mantiene a la expectativa de lo que sucederá este domingo, pues, cabe mencionar que en la gala se conocerá el nombre de la siguiente persona que se convertirá en el próximo eliminado de la competencia.