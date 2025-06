En la tarde de hoy jueves 05 de junio, se cumplió con éxito la tan esperada rueda de prensa en La casa de los famosos Colombia, actividad en la que los semifinalistas se enfrentaron a las diferentes preguntas que tenían preparados los periodistas para interrogarlos y conocer sus puntos de vista respecto a varios temas.

En medio de la dinámica, una de las presentes, se mostró interesada en conocer si alguno de los cinco participantes cambiaría algo de lo que ha sucedido a lo largo de su paso por la competencia.

“Si pudieran cambiar una sola de sus acciones dentro de la casa, ¿cuál sería y por qué?”, fue la pregunta de la comunicadora. Ante la inquietud, Melissa Gate no dudó en dar a conocer no solo su posición frente a esto, sino también dejar claro que se siente satisfecha de la mujer que todos han podido conocer a través del 24/7.

“Bueno, yo la verdad creo que como todo ser humano también me he equivocado, de pronto arrepentirme de algo, no, de pronto cambiaría dos palabras de algo que dije”, fueron las palabras de la creadora de contenido, quien además admitió que en ocasiones utiliza un lenguaje que no es el todo apropiado para televisión.