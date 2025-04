Tras varios días de derrota, La Liendra charló con Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025. Resulta que el influenciador se ha mostrado como un participante competitivo y con el ingreso del cantante, quien es su amigo, ha estado un poco cambiado.

De hecho, La Liendra comenzó a decir por toda la casa que desea ser eliminado del reality del Canal RCN, pues, desde su postura, ya permaneció el tiempo que quería. Sin embargo, varios no creen en las palabras del creador de contenido.

Durante la semana 12 de competencia, el equipo Fuego ha tenido todas las victorias, haciendo que Agua se encuentre un poco desmotivado, especialmente La Liendra.

En ese sentido, Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, se desahogó con Altafulla; de hecho, le lanzó una sentencia y dio a entender que se lo aguanta únicamente porque es su amigo.

Altafulla pisó hace poco La casa de los famosos, pero puso a temblar a más de uno por su desempeño en las pruebas, fue entonces cuando La Liendra le confesó a Altafulla que no soporta algunas actitudes.

"Si me lo propongo puedo ser estratega a bien, también puedo ser estratega a mal... A mí me da impotencia que todo el mundo esté tirando para todo lado ", sentenció La Liendra.

El cómico creador de contenido indicó que sabe que Altafulla es como él, así que confesó que es "fastidiosísimo" cuando el cantante se adjunta a Fuego y genera algarabía.

"Yo a una persona como vos no me la aguanto, yo te he aguantado porque eres vos. Pero otro viene así de alebrestado y nos dice cosas, papi, ya, bájele", manifestó La Liendra a Altafulla.