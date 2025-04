El influenciador la Liendra fue claro con la modelo Laura González luego de verla afectada por su nominación en La casa de los famosos Colombia.

El creador de contenido la cuestionó sobre su comportamiento en el programa y la interrogó sobre qué planea hacer para que el domingo no salga de la competencia y si eso llega a pasar se sienta tranquila de haber hecho las cosas bien.

Además, le preguntó a qué fue el reality, donde ella le indicó que tenía muchas cosas para mostrar, pero le llamó la atención al dejarle en claro que eso no es lo que ha mostrado desde su llegada, pues desde el primer momento por lo único que ha sido nombrada es por su supuesto trío amoroso con Karina García y uno de sus exnovios.

"Yo de ti no he escuchado nada de eso, ¿cuál es tu propósito acá? y ese fue ¿lo estás demostrando?, ¿lo estás hablando?, ¿qué estás haciendo para que la gente sepa eso? (...) yo no he escuchado ni qué hacías, ni donde trabajaste, ni para dónde vas, ni esto, ni esto, tal vez es hora de que te enfoques en lo que quieres mostrar y hacerlo y si no sabes busca una forma, pero conecta con lo que viniste a hacer acá", le dijo.