La casa de los famosos Colombia despidió a uno de sus participantes más populares. Este domingo 20 de abril, La Liendra fue eliminado del reality del Canal RCN tras obtener el menor porcentaje en la votación del público. Aunque el creador de contenido había manifestado su deseo de abandonar el programa, el resultado generó sorpresa tanto dentro como fuera de la casa.

¿Quién fue el eliminado de La casa de los famosos Colombia este 20 de abril?

Luego de doce semanas en el reality, La Liendra fue el menos votado por el público, y su eliminación causó una reacción emocional entre sus compañeros del cuarto Agua, quienes no pudieron evitar las lágrimas. Así quedaron los porcentajes:

Yina Calderón: 54.89%

54.89% Fernando “El Flaco” Solórzano: 15.18%

15.18% Norma Nivia: 9.02%

9.02% Mateo Varela “Peluche”: 7.34%

7.34% Camilo Trujillo: 7.18%

7.18% La Liendra: 5.95%

El influencer cafetero fue el menos votado por el público. (Foto de AFP)

Los presentadores informaron los porcentajes, y Carla Giraldo también se mostró conmovida con los resultados, pues La Liendra era considerado como uno de los habitantes “favoritos” y con mayor posibilidad de llegar a la final de La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón, la única habitante del cuarto Fuego en la placa de nominación, fue la primera en regresar, un resultado que algunos internautas y en la casa esperaban, pues precisamente tenía el apoyo de sus compañeros de cuarto.

¿Cómo reaccionó La Liendra a su eliminación?

La Liendra se mostró tranquilo con el resultado y agradeció el apoyo de sus seguidores al no votar masivamente por él, pues el influenciador cafetero sentía que ya había cumplido su ciclo y quería salir de la casa más famosa de Colombia.

La Liendra se mostró tranquilo y agradecido por la experiencia vivida. (Foto de AFP)

En una conversación con el Jefe, La Liendra dijo que el reality lo "ha hecho crecer como persona" y que no es la misma persona que entró hace casi tres meses.

"El reality me ha hecho ser disciplinado, a creer más en mí. Sé dónde estoy y la oportunidad tan bella que tengo. Todo lo voy a extrañar. Me va hacer falta hablar con el grupo agua en las noches", fueron algunas de sus palabras.

El creador de contenidos espera reunirse pronto con su novia, Dani Duke, a quien extrañó durante su estadía en la casa.

En el After, La Liendra dijo que se quitó como "siete kilos" de peso al salir de La casa de los famosos. "Me siento en shock. Veía muy lejos mi salida... sentía que lo que se venía era tan fuerte que yo no podría con eso", manifestó el influenciador.

¿Cuál fue la estrategia del cuarto agua que llevó a la salida de La Liendra?

En la semana 12, los integrantes del cuarto Agua Norma, El Flaco, Mateo, Camilo y La Liendra optaron por una estrategia de autonominación colectiva con el objetivo de poner en aprietos al cuarto Fuego.

La idea fue impulsada por Mateo Varela, quien propuso que todos se nominaran entre sí para dejar en manos del público la decisión. Sin embargo, la jugada fue duramente criticada tanto dentro como fuera de la casa. Yina Calderón calificó la estrategia como “una falta de respeto con el público”.

Finalmente, todos los miembros del cuarto Agua terminaron en la placa, y el resultado fue la salida de uno de sus representantes más fuertes: La Liendra.

Aunque La Liendra pidió salir, el resultado generó emociones encontradas. (Foto de AFP)

¿Por qué La Liendra quería salir de La casa de los famosos Colombia?

Durante las primeras semanas, La Liendra se ganó el apoyo del público gracias a su carisma, creatividad y espontaneidad.

No obstante, con el avance del reality, el influenciador mostró también su faceta estratégica y competitiva, lo cual dividió opiniones entre los espectadores. Mientras algunos lo defendían por “jugar”, otros lo criticaban por su excesiva táctica.

Durante la eliminación de Laura González, quien lo dejó en la placa, La Liendra pidió al público que no votara por él, ya que sentía que era momento de cerrar su ciclo en el programa y así fue.

