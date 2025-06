La casa de los famosos Colombia continúa siendo el escenario de varias confrontaciones, pues a estas alturas de la competencia, las emociones y tensiones están a flor de piel y no dan tregua a los semifinalistas de esta segunda temporada.

Como muestra del ambiente que se vive al interior de la competencia, recientemente La Jesuu y La Toxi costeña, protagonizaron una acalorada conversación en la que dejaron en evidencia que las rivalidades con sus amigas sí están empezando a afectar el juego y por supuesto la convivencia.

Y es que, fiel a su personalidad, la Toxi decidió abordar a La Jesuu para cuestionarla por su comportamiento, pues instantes previos a la conversación, la mujer sintió que la participante cruzó la línea del respeto, esto luego de que se refiriera de forma negativa a la campaña que está realizando Yina, pues, aunque entiende que su relación con ella no es la mejor, lo único que le pide es que no la involucre en sus problemas.

“Es mi campaña y soy yo, y mira el punto en el que estamos y si tú me tienes consideración a mí o cariño a mí, créeme que esa no es la manera de demostrarlo”, fueron las palabras de Cindy Ávila.

Así mismo, la sincelejana no perdió la oportunidad para reiterarle a su compañera de competencia que en ningún momento su intención ha sido “empañarle su juego”, ni mucho menos hacerla quedar mal, situación que Valentina Ruiz refutó de inmediato, pues le hizo saber que una de las preguntas que recibió de su parte en el gran debate, si tuvo un tono malintencionado.

Segundos después de que la costeña terminara de expresar su molestia, La Jesuu no dudó en desahogarse con Cristian Pasquel, su jefe de campaña, a quien no dudó en manifestarle su sentir luego del malentendido.

“Aquí todo el mundo me ha venido a decir que yo no tengo amigos y yo he sido firme, le he demostrado mi lealtad y agradecimiento con ella, no puede venir Yina a querer como tergiversar, porque ella sabe perfectamente con qué intención lo hace”, concluyó.