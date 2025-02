Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu, se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025. La creadora de contenido caleña obtuvo la menor votación y debió despedirse entre decepción y lágrimas.

El momento más esperado se decidió entre La Abuela y La Jesuu. Al final, el público dio su veredicto y la vallecaucana tuvo que despedirse con mucha desazón.

¿A quién nominó La Jesuu tras su eliminación de La casa de los famosos?

Como suele ser costumbre, el eliminado debe dar el nombre del famoso que quiere eliminar. La influencer eligió a Gonzalo Escobar ‘Coco.

Valentina Ruiz se tomó unos minutos para dar a conocer su decisión y al final se inclinó por Coco, motivada por lo ocurrido esta semana dentro de La casa de los famosos.

Esta semana fue de mucha tensión en la casa más famosa del mundo y todo estuvo protagonizado por Coco. El actor fue elegido líder de la semana y escogió como acompañante de cuarto a Karina García, sin embargo, después la terminó nominando, causando gran sorpresa.

Karina, sin duda, se molestó muchísimo con la decisión de Coco y tampoco la entendió, tanto, que en el brunch reiteró que creía que él era su amigo, dado que iniciaron su camino en el loft.

Sin embargo, es claro que nada queda de esa amistad y ahora se desató la rivalidad entre los dos, incluso, con la propia Yina. La empresaria de fajas también se disgustó mucho con Coco tras saber que nominó a Karina.

Gonzalo Escobar, en definitiva, se convierte en el primer nominado de la semana, algo que no sorprendió a él. Momentos antes de la gala de eliminación, expresó que esperaba que pasara eso y al ver su nombre y rostro en la placa confirmó que sus temores eran ciertos.

No obstante, no todo está perdido para él y tendrá nuevas oportunidades para salvarse y no llegar al domingo como nominado. Una de las primeras opciones es que el líder de la semana lo salve o también se gane su continuidad en la oportunidad que dará el jefe durante la semana.

Con la salida de La Jesuu, se configura el cuarto eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. La primera fue Sofía Avendaño; a ella le siguió Marlon Solórzano y posteriormente Cristian Pasquel. Kata Otálvaro fue expulsada por orden del Jefe y Jery Sandoval abandonó la competencia tras una fuerte discusión con Yaya Muñoz.