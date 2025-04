La Jesuu reingresó a La casa de los famosos Colombia 2025. La influencer caleña, quien semanas atrás fue eliminada del reality, tuvo la oportunidad de volver a entrar a la popular competencia del Canal RCN.

Cuando La Jesuu fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025 quedó preocupada, puesto que la creadora de contenido manifestó que se había "tirado la vida".

Lo anterior por varias razones, siendo una de ellas que muchos apostaban que la influencer iba a llegar a la final. Además, sucedió que le llamaba la atención por dormir en el día.

Por otro lado, otro tema que quedó a la expectativa fue la relación con Karina García. Esto debido a que La Jesuu no le dio un mensaje a su colega paisa cuando tuvo la oportunidad de volver a conectarse en vivo, además, llegaron a decir que había comprado un problema ajeno de García. Sin embargo, todo parece indicar que las cosas serán diferentes.

Sorprendió el hecho de que tan pronto La Jesuu supo que iba a volver a La casa de los famosos Colombia, comentó en un post de Instagram de Karina García que no estaba sola y la iba a cuidar, teniendo en cuenta que Yina Calderón y La Toxi costeña abandonaron a la modelo después de que dijeron que iban a llegar juntas como 'chicas fuego' hasta la final.

Luego de que La Jesuu ingresó de nuevo y es una participante más de La casa de los famosos Colombia, Karina García era el foco del que muchos estaban pendientes para saber cómo iba a actuar la caleña con la paisa.

Entonces, La Jesuu le comentó a Karina que la apoyaba, aseguró que son amigas y que independientemente de los altercados que tuvieron el pasado, buscará que estén juntas en el reality de convivencia. Asimismo, no dudó en lanzarle una pulla a Yina Calderón, luego de haber dejado sola a García.

"Se lo voy a decir. Para nadie es un secreto que yo salí muy disgustada ese domingo por lo que pasó entre nosotras, pero no significa que ahora que volví te voy a dar la espalda, porque no va a ser así. Me tienes, no te dejé sola cuando el mundo se te vino encima, mucho menos ahora y más cuando necesitas a alguien que te recuerde que eres buena amiga. No mendigue y menos migajas", fue el emotivo mensaje de La Jesuu para Karina García.