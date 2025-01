Una total sorpresa fue la más reciente revelación de participante para La casa de los famosos Colombia, se trató la influencer, DJ y empresaria Yina Calderón.

Tan pronto se hizo el anuncio, las redes sociales se colapsaron. Esto es porque Calderón es de las más polémicas y así lo demostró en plena presentación oficial de La casa de los famosos Colombia.

Hasta las instalaciones del Canal RCN llegaron los participantes que, por ahora, van a estar en el reality de la vida en vivo, ya que se llevó a cabo el evento oficial de bienvenida de La casa de los famosos, al igual que de la producción de Darío Gómez, el rey del despecho.

Entonces, se hizo una dinámica de congelados en pleno evento para dar a conocer que Yina iba a estar en el formato de convivencia, el cual vuelve con su segunda temporada el próximo domingo 26 de enero a las 8:30 de la noche.

Desde el primer segundo, la empresaria de fajas demostró que ya está en modo reality, pues no tuvo problema en 'cantarles la tabla' a dos de los que van a ser sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 2025.

'Sin pelos en la lengua', Calderón sentenció a Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, y Melissa Gate, ya que cabe mencionar que la polémica influenciadora ha tenido altercados con ellos dos.

Yina Calderón ingresó al evento y luego de saludar, se despachó en contra de La Liendra y Gate; a cada uno les dijo lo que piensa.

"Buenas noches, ah la cabeza de fósforo (Melissa Gate). Ay, vamos a ver si ahorita es capaz de decirme todo lo que me dice en redes. El que lo tiene chiquit0 (La Liendra), papi, usted no dijo que no venía y habló del canal y no sé qué. ¿Qué hace aquí?", expresó la nueva habitante de La casa de los famosos.