Los congelados de La casa de la casa de los famosos Colombia, son un momento de mucha emoción para todos los participantes. Pues, en esa dinámica son visitador por personas especiales como sus amigos y su familia. En esta ocasión, Karina García tuvo una visita especial de su hija Isabella Vargas.

¿Cómo fue el congelado de Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Karina García tuvo una sorpresa especial dentro de la competencia. Su hija, Isabella Vargas y su hijo Valentino, entraron a La casa de los famosos Colombia para brindarle apoyo a su madre. Isabella le dedicó unas sentidas palabras donde le recalca su fortaleza y seguir adelante dentro de la competencia.

"Estoy acá para demostrarte lo mucho que te amo. Todo está bien. Cree siempre en tu intuición. Siempre que intuyes algo, así es. Lo mejor que estás haciendo es ser tú misma", expresó Isabella en La casa de los famosos Colombia.

Ante esta situación, Karina no pudo contener las lágrimas, sintiendo una profunda impotencia por no poder abrazar a sus hijos en ese momento. Isabella le ofreció palabras de aliento, aconsejándole que no se enfocara en los hombres y recordándole que, al final, la competencia es solo un juego.

"Te quiero enfocada mi reina y no nos pidas pruebas mami, porque ya Colombia sabe que la falsa aquí no eres tú", expresó la hija de Karina en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue la reacción de los internautas tras observar el congelado de Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Las redes sociales estallaron de comentarios con el congelado de Karina. Muchos de los seguidores expresaron que fue un momento lleno de amor y apoyo para la creadora de contenido con comentarios como "Que hermoso congelado para Karina"; "Ya lloré"; "Me gustó lo que dijo, le dijo lo de las nominaciones y no considero que le haya tirado veneno a nadie"

Además, a través de Instagram, varios seguidores se pronunciaron donde apoyaron a la creadora de contenido.

Por otro lado, Carla Giraldo y Marcelo Cezán se mostraron conmovidos ante esta visita. Resaltaron que fue un mensaje lleno de amor.