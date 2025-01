La casa de los famosos: Melissa reveló por qué "odia" a Yina

La Casa de los Famosos Colombia 2025 arrancó con fuerza, y la polémica entre Melissa Gate y Yina Calderón no da tregua. En el segundo capítulo del reality en vivo quedó claro que la relación entre estas dos figuras está lejos de solucionarse, manteniendo a los televidentes a la expectativa.

Melissa Gate reveló la razón por la que “odia” a Yina Calderón durante su estancia en el loft

Durante su estadía en el loft de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate reveló la razón por la que Yina Calderón no le cae bien. Esto, luego de que Karina le preguntara al respecto. Y es que la joven influenciadora quiso saber el trasfondo de los constantes ataques de su actual compañera de vivienda contra su amiga.

Ante esto, Gate confesó que todo inició luego de que la producción anunciara su participación en La casa de los famosos Colombia por medio de las votaciones, pues en ese entonces Calderón, quien aún no estaba confirmada para el reality, dio su opinión sobre su postulación en la que se habría referido de manera despectiva hacia ella. "Yo no tiro hate, yo respondo hate", aseguró

Además, aseguró que la polémica influenciadora habría tapado los tatuajes de su cuello a raíz de su respuesta a las criticas recibidas.

Karina García defendió a Yina Calderón de las criticas de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia

Pese a la aclaración de Melissa, y al ver los constantes ataques de la mujer hacia su amiga Yina, no dudó en pedirle que no se refiriera a ella de esa manera en su presencia. Sin embargo, la respuesta que obtuvo de su parte no fue la esperada ya que Gate aseguró que el problema no era con ella, sino con Calderón.

De esta manera, este conflicto, lejos de apagarse, promete seguir dando de qué hablar en los próximos episodios. Mientras tanto, los seguidores del programa están atentos a cada movimiento de estas dos figuras, esperando ver si alguna vez lograrán resolver sus diferencias o si esta rivalidad marcará toda la temporada.