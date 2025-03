Después de una noche llena de sorpresas en La Casa de los Famosos Colombia, Fernando "El Negro" Salas se convirtió en el primer nominado de la octava semana. Su nominación fue decidida directamente por Aleyda Gaviria, más conocido como La Abuela, quien al salir del reality tuvo la oportunidad de dejar a un participante en riesgo de eliminación.

¿Cómo fue la nominación de Fernando "El Negro" Salas?

Tras la doble eliminación de La Abuela y Sebastián Arias, ambos tuvieron un último poder en el juego: nominar a un concursante antes de abandonar la competencia. Mientras Sebastián decidió cederle la elección a Aleyda, ella no dudó y eligió a Fernando Salas.

"No confiaba en él y no tuve una buena relación con él en la casa", habría sido la razón por la que La Abuela dejó a El Negro Salas en la placa.

¿Por qué La Abuela nominó a Fernando Salas?

Desde su ingreso al reality, Aleyda Gaviria y Fernando Salas no lograron construir una relación de confianza. En varias ocasiones, la creadora de contenido expresó que no creía en la sinceridad del actor y que su presencia en el juego no le generaba seguridad.

La Abuela recibe una sanción en La Casa de los Famosos Colombia tras su discusión con El Negro Salas. (Foto del Canal RCN)

Esta decisión no sorprendió a nadie, ya que La Abuela fue una de las participantes más frenteras en el reality del Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron los habitantes a la nominación de Fernando Salas?

El anuncio de la nominación generó diferentes reacciones dentro de la casa. Sin embargo, todos vieron la decisión de La Abuela como una respuesta natural a la falta de conexión entre ambos.

Además, las emociones del momento estuvieron centradas a los resultados de la votación, pues los Lavaplatos quedaron sin palabras al ver que La Liendra sólo logró el 6% de la votación.

¿Qué sucedió en la gala de doble eliminación en La casa de los famosos Colombia?

La noche del 16 de marzo no solo trajo consigo la nominación de Fernando Salas, sino que también marcó momentos clave en la competencia:

La salida de Yana Karpova , quien abandonó la casa tras la visita de su novio Cris Valencia, quien le dijo que debían salir por un tema personal que debían resolver inmediatamente.

, quien abandonó la casa tras la visita de su novio Cris Valencia, quien le dijo que debían salir por un tema personal que debían resolver inmediatamente. La eliminación de La Abuela y Sebastián Arias , con los porcentajes más bajos de votación.

, con los porcentajes más bajos de votación. La salvación de Melissa Gate , quien logró más del 54% de apoyo, consolidándose como una de las favoritas.

, quien logró más del 54% de apoyo, consolidándose como una de las favoritas. El ingreso de La Liendra con uno de los porcentajes más bajos de noche.

Además, los presentadores del programa adelantaron que esta semana traerá cambios en la dinámica de nominación, un cine especial dentro de la casa y nuevas sorpresas que podrían afectar el rumbo del juego.

