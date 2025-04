Los famosos en riesgo de eliminación disfrutaron de un brunch que lejos de calmar los ánimos terminó generando una fuerte discusión entre Matero Varela, líder de la semana, y Karina García en La casa de los famosos.

Artículos relacionados Melissa Gate Reacciones tras revelarse que Melissa Gate será intercambiada en La casa de los famosos Colombia

¿Por qué Mateo estuvo presente en el brunch de La casa de los famosos si no estaba nominado?

Vale la pena destacar que Mateo Varela tuvo la oportunidad de estar presente en el brunch de La casa de los famosos Colombia este domingo 6 de abril debido a que en esta ocasión el liderazgo venía con este beneficio extra. El rol del influenciador durante esta dinámica era realizar las preguntas formuladas por El Jefe para que los famosos en Placa respondieran.

Entre los participantes en riesgo de eliminación se encontraron Altafulla, Laura González, Alerta, La Toxi Costeña, Lady Tabares y Karina García, esta última quien no dudó en confrontar una vez más a Mateo por lo sucedido durante la función del cine en donde quedó expuesto al hablar mal de ella junto a Norma Nivia.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate será intercambiada en La casa de los famosos Colombia 2025, ¿dejará el reality?

¿Por qué Karina García y Mateo Varela terminaron a lo gritos durante el brunch de La casa de los famosos?

Durante la dinámica del brunch Mateo Varela realizó una pregunta escrita en los tarjetones que desató una fuerte discusión entre Karina y él, pues la influenciadora afirmó que para ella el creador de contenido era “doble cara”, por atacarla y luego intentar acercarse a ella.

Del brunch al caos: Karina y Mateo terminaron a los gritos frente a todos. (Foto Canal RCN).

A raíz de esto, Mateo decidió defenderse, pero sus palabras desataron una fuerte discusión en la que Karina no dudó en calificarlo como “poco hombre”. Y es que Varela no dudó en recordarle a la influenciadora que había mencionado el cáncer de su mamá como una estrategia para ganar el reality y la calificó como unas afirmaciones “cochinas y desagradables”.

Artículos relacionados Feid Feid habría confirmado el embarazo de Karol G con su respuesta a un paparazzi

Sin embargo, Karina no estuvo de acuerdo y aseguró que era más “cochino y desagradable hablar de una mujer… Cochino y poco hombre usted hablando de una mujer, nunca mencioné a tu madre, ni a la enfermedad. Yo tenía que defenderme, me dio rabia y tú me contaste algo en el aeropuerto y por eso lo dije y te pedí disculpas”.