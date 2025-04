Altafulla regresó a La casa de los famosos Colombia tras su corta salida, que se había dado por la expulsión que le aplicó Emiro. Karina fue una de las más felices con la vuelta del cantante barranquillero.

Inicialmente todo fue confusión. ‘Alta’ ingresó en medio de una dinámica de congelados y le hizo entender a sus compañeros que estaba de paso y quería despedirse solamente, pero cuando quería salir, El Jefe lo llamó y le dio la bienvenida de nuevo.

Posteriormente, Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron que el costeño estaba de vuelta a la competencia luego de que el público así lo decidiera. Todos entonces se pusieron contentos, especialmente, Karina.

¿Cómo reaccionó Karina al darse el reingreso de Altafulla a La casa de los famosos Colombia?

Karina y Altafulla tuvieron una conversación en la sala, en la que la influenciadora dijo que, aparentemente, ya no le gustaba él, aunque seguidamente se dejó dar besitos por parte del artista, que en los últimos dos días había permanecido en el loft.

“Podemos estar juntos si quieres, ¿o ya no quieres estar conmigo?, le dijo Karina, mientras que Altafulla no dejaba de verla y le respondió contundentemente: “estoy contigo en cuerpo y alma”.

Karina, no solo no disimuló su felicidad por el retorno del barranquillero, sino que le expresó que le hizo falta y quedó “traumada” luego de su corta partida. Además, le aseguró que “en mi vida he vivido muchas cosas”.

El barranquillero, asimismo, le pidió que se gocen el momento, pues cree que en cualquier momento lo pueden sacar. Cabe destacar que, él no estará en el cuarto de eliminación este domingo, pero sí entrará en placa de nominación a partir del momento en que se conozca al eliminado.

Altafulla tendrá nominación perpetua, tras una decisión que tomó Melissa, y así deberá afrontarlo, al menos, hasta la semifinal.

Posteriormente, en videos que circularon en redes sociales, se evidenció que Karina y Altafulla durmieron en la misma cama y no se dedicaron solamente a hablar y a contarse lo que había pasado los últimos dos días.

¿Karina le tiene miedo a Yina en La casa de los famosos Colombia?

Esta semana, sin duda, será inolvidable para Karina García. Inició un romance con Altafulla, pero luego él salió expulsado, sin embargo, regresó por decisión del público. Además, se quebró la confianza de ella con Yina y La Toxi, especialmente, con esta última.

Yina, incluso, le dijo que le cortaba la amistad, aunque luego arreglaron sus diferencias. Desde afuera, los internautas creen que Karina no es capaz de confrontar a Yina y a así se defendió la influencer antioqueña.

No soy capaz de od1ar a nadie, no soy capaz de tenerle rencor a nadie. ¿Qué estoy aprendiendo?, obviamente a quererme, valorarme, respetarme... Estoy en ese proceso, pero no soy capaz de od1ar a las personas, ejemplo, con lo de Yina

Muchas novedades se avecinan en La casa de los famosos y habrá que ver la actitud que asumirá Yina con Karina, puesto que, además ingresó de vuelta La Jesuu, con quien ya tuvo una fuerte discusión.