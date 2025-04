Yina Calderón y Karina García han sido tema de conversación en los últimos días en redes sociales tras sus diferencias en La casa de los famosos Colombia.

La amistad entre Karina García y Yina Calderón quedó en la cuerda floja luego del miércoles de nominación en donde la DJ de guaracha decidió enviar a placa a la modelo paisa.

Esto quebró la amistad entre ellas y las chicas 'Fuego' y más con la llegada de la influenciadora La Jesuu quien incendió los ánimos en La casa de los famosos Colombia.

Precisamente, La Jesuu advirtió a Karina García sobre Yina Calderón, asegurándole que no debía confiarse y tampoco aceptar sus condiciones para seguir como amigas.

Al parecer, todo esto hizo que Karina se sentara a reflexionar y tomara una decisión de su estrategia y rol dentro de La casa de los famosos Colombia, asegurando que jugará sola.

Me duele el alma, pero para adelante. Estoy tratando de ser fuerte.

Karina García decidió hablar frente a la cámara y sincerarse frente a lo que sentía tras todo lo que pasó con Yina Calderón y los consejos que recibió de La Jesuu.

Karina García aseguró que siempre ha sido sincera y leal con sus compañeras del cuarto 'Fuego' y que nunca ha tenido celos de ninguna aclarando el tema de la ropa.

Siempre he sido una mujer abundante, por eso, el tema de la ropa no me importa.