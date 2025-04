Karina García sorprendió al revelar frente a Andrés Altafulla qué era lo que realmente la enamoraba de un hombre y dejó claro que no eran lo lujos como muchos pensaban. Las redes ya reaccionan a su confesión.

En conversación con Yina Calderón y Andrés Altafulla, la influenciadora paisa Karina García confesó que le asustan los planes que el barranquillero tiene con ella al salir de La casa de los famosos Colombia, porque siente que podría enamorarse perdidamente.

Según comentó, lo que realmente la conquista son los detalles sencillos pero románticos, ya que ese tipo de gestos refuerzan drásticamente su amor. Aseguró que, aunque ha tenido muchas cosas materiales en su vida, estas no la han logrado llenar por completo.

“Les voy a ser súper honesta: esas cosas a mí me dan miedo vivirlas, porque me enamoro. Mira que son cosas súper sencillas, y son justo esas las que a mí me enamoran. Me da miedo… que me recoja en una motico, que me lleve a tomar chocolatico… eso es lo que me enamora. Yo he tenido muchas cosas materiales en mi vida, que al final no me han llenado. Pero eso, eso es lo que me da pánico”.