La influenciadora Karina García confesó lo incómoda que está de tener que seguir descansando junto al actor Gonzalo Escobar ‘Coco’ en La casa de los famosos Colombia, producción que puedes disfrutar 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN.

La creadora de contenido fue elegida por el actor para compartir el cuarto del líder luego de que él se ganara dicho beneficio el pasado lunes 17 de febrero.

Si bien, la influenciadora en su momento aceptó sin inconvenientes debido a que sentía que tenían una buena amistad, luego de los comentarios que ha recibido del actor y de haberla enviado a nominación la situación se ha tornado bastante compleja, por lo que, la paisa demostró su descontento con la situación.

La influenciadora estaba llorando en el sofá fuera del cuarto del líder esperando que Coco se durmiera para ella poder ingresar y descansar, pues no quería cruzar palabra con él.

En ese momento, el actor Camilo Trujillo para preguntarle qué le pasaba y ella le confesó lo molesta que estaba con tener que dormir con Coco, pues el Jefe no le permitió mudarse de allí.

“Esperando que se duerma, es que es muy incómodo (…) para mí como mujer es muy difícil, es demasiado complicado, espero que se duerma para poder entrar. Le rogué al Jefe que no me dejara dormir allá por mi seguridad como mujer, que yo me sentía mal y que no, que eso eran reglas del juego”, expresó.