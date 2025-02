Karina García y Gonzalo Escobar 'Coco' protagonizaron una fuerte discusión en el posicionamiento del 23 de febrero en La casa de los famosos Colombia.

Todo empezó cuando el actor Gonzalo Escoba decidió posicionarse al frente de Karina García para explicarle el motivo de su nominación y también aclarar otros aspectos que habían pasado durante la semana.

Coco le aclaró que su invitación al cuarto del líder no había sido ninguna estretegia para posteriormente nominarla, sino, por el contrario, él quiso tener ese detalle con ella porque le tenía confianza.

Sin embargo, esa confianza se perdió al momento que Coco se enteró que Karina había hecho un complot para nominar a un participante de La casa de los famosos Colombia.

Ante este fuerte posicionamiento de Coco, Karina García no dudó en responderle y reprochar la forma en la que le estaba hablando.

Asimismo, Karina le sacó 'varios trapitos al sol' al contar delante de todos sus compañeros lo que ellos habían hablado mientras compartieron habitación del líder.

Me empezaste a hablar de temas extraños y yo con mi ingenuidad pensé que eran consejos. Eres una persona demasiado mentirosa.

Karina García le confesó que, aunque sus comentarios le parecían raros, ella los tomaba de la mejor manera, no obstante, tras su nominación empezó a verlos con malos ojos.

Gonzalo Escobar 'Coco' también le expresó a Karina García que no estaba de acuerdo con que ella dijera que lo había salvado de salir de La casa de los famosos Colombia.

Saliste a decir que tú me habías salvado, cuando me pusieron en la placa para hacerme ver como lo peor.

Coco le aseguró a Karina García que él no le debía nada a ella y que cuando el Jefe lo nominó por supuestamente sobrepasarse con ella, ella solo había dicho la verdad.

Tú no me salvaste, solo dijiste la verdad de una mentira que te inventaste.

Ante esto, Karina García no dudó en recalcarle que ella sí lo había salvado al explicarle al Jefe que él no le había faltado al respeto, pese a que sí se sintió mal con sus comportamientos.

Me paré como una dama y dije que no me faltaste al respeto, cuando toda Colombia ve que tienes comportamientos raros.