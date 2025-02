Karina pidió disculpas a Peluche tras escoger a Marlon

Karina García puso fin a la polémica que surgió por su coqueteo con Marlon y Peluche en La casa de los famosos Colombia y dejó claro que su corazón no está abierto para este último, ya que su atracción por Marlon fue mayor. Además, tuvo una conversación con ambos para aclarar los malentendidos y se disculpó con Peluche por haberlo confrontado públicamente días atrás frente a sus compañeros.

Karina García se decidió por Marlon Solorzano en La casa de los famosos Colombia

Luego de dejar claro a todos los participantes de La casa de los famosos Colombia que había iniciado una relación sentimental con Marlon Solórzano, Karina García se reunió con el deportista y Peluche para aclarar las cosas, ya que este último también estaba interesado en ella desde antes de ingresar al reality de la vida en vivo.

Allí la joven influenciadora dejó claro que estaba interesada en Marlon, por lo que era importante aclarar su situación con Peluche para no generar discordia dentro de la competencia con temas que no iban con el reality.

Karina García pidió disculpas a Peluche tras escoger a Marlon como pareja sentimental en La casa de los famosos

Según comentó Karina, en ningún momento quiso hacer sentir mal a nadie con sus decisiones, por lo que no dudó en pedir disculpas a Peluche ya que días atrás lo confrontó de una manera contundente frente a los habitantes de la habitación Fuego por la actitud que había tomado luego de que revelara que estaba con Marlon.

“Quiero pedirle disculpas a Mateo. Tú sabes que jamás quise hacerte daño, ni hacerte sentir mal. Me duele la verdad, porque no quiero que estemos mal. No esperé conocer a él (Marlon)”

La mujer aseguró que nunca fue su intención generar discordia entre ambos participantes, ya que no sabía que eran muy amigos. “Yo quiero que ustedes sepan que yo no sabía que ustedes eran tan amigos Teo, porque te lo juro por Dios y por mis hijos que, si yo hubiera sabido que él era casi tu hermano, yo no me hubiera metido con él”, manifestó la joven.