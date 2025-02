Las host del After de La casa de los famosos Colombia 2025: Karen Sevillano y Vicky Berrío divirtieron con su opinión frente a la primera líder del reality de convivencia, que se estrenó el pasado domingo 26 de enero.

Recordemos que quien ganó el liderazgo tras obtener el pin el primer día de reality, fue la creadora de contenido y cantante 'La Toxi Costeña', quien no se ha visto empoderada en su rol. Según Karen y Vicky, ese liderazgo lo ha ejercido más 'La Abuela'.

¿Qué dijeron Karen Sevillano y Vicky Berrío sobre la líder de La casa de los famosos Colombia?

Según las presentadoras, 'La Toxi Costeña' no ha ejercido su labor, ya que desde el primer día han sido otros quienes han decidido por ella.

"No escogió la pieza, no escogió las camas, no escogió los equipos, no escogió el nominado, ella lo que anda es peinando extensión...ese liderazgo parece moco en oreja: perdido", expresarón las host.

Sus palabras no quedaron ahí y siguieron expresando que no se podía descuidar porque si no le iban a quitar el liderazgo.

¿Quién fue la verdadera líder de la semana según Karen sevillano y Vicky Berríos?

Según lo expresaron las presentadoras, quien más ejerció las funciones del líder durante la semana en la casa fue la creadora de contenido, 'La Abuela' quien se vio muy empoderada tomando decisiones, sobre todo cuando fueron relacionadas con la cocina.

Como se puede observar en el video, la influencer tomó la batuta frente a las porciones de comida, menús y demás detalles que involucraban a todos los integrantes del programa.

