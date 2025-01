La casa de los famosos: El jefe sorprenderá con una sanción

La casa de los famosos Colombia continúa captando la atención de los televidentes, pues no ha transcurrido una semana completa y El jefe ha tenido que sancionar a los participantes en diversas ocasiones y hoy no será la excepción. ¡Conéctate a las 9:00 p.m. por la seña en vivo del Canal RCN o descarga la app dando clic aquípara que no te pierdas ni un solo detalle de lo que sucede dentro del reality de la vida en vivo!

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

La casa de los famosos Colombia sufrirá una nueva sanción: ¿qué pasó?

Solo han pasado seis días desde que El jefe abrió las puertas de su casa para recibir a todos los famosos que hacen parte de la segunda temporada y ya han ocurrido varias sanciones en su contra. De esta manera, en la noche de este viernes 31 de enero, los participantes se enfrentarán a una nueva sanción que tiene a todos los televidentes a la expectativa: el ingreso de un famoso a la placa.



Cada minuto cuenta y las reglas del juego parecen más implacables que nunca. Las sanciones ya se han hecho notar en ocasiones anteriores, y ahora todos los ojos están puestos en lo que sucederá en el episodio más esperado hasta ahora.

Artículos relacionados La casa de los famosos 🔴EN VIVO 🔴 El quinto capítulo de La casa de los famosos Colombia 2025: ¡noche de salvación!

¿Qué otra sanción ha aplicado El jefe en La Casa de los Famosos Colombia 2?

Es importante destacar que el pasado domingo 26 de enero, día en que comenzó esta nueva temporada, "El jefe" sancionó a Katalina Otálvaro con su expulsión inmediata tras no presentarse a la gala. Con esto, se convirtió en la eliminación más rápida de La Casa de los Famosos Colombia.

La segunda sanción recayó sobre Melissa Gate, Emiro y Yaya, quienes, antes de la noche de nominación, revelaron los nombres de las personas por las que iban a votar para incluirlas en la placa y ponerlas en riesgo de eliminación. El castigo que recibieron fue la anulación de los votos que habían realizado.

Artículos relacionados Sofía Avendaño Sofía Avendaño reveló cuáles son sus planes si es eliminada de La casa de los famosos

Ahora, con una nueva sanción en camino, los participantes de La casa de los famosos Colombia se encuentran bajo una presión constante, y los televidentes no pueden dejar de preguntarse: ¿quién será el próximo en caer bajo el poder del Jefe?