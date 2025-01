La casa de los famosos: ¿Qué hará Sofía si es eliminada?

Después de una tensa noche de nominación, que definió la primera placa de participantes en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia, y tras una serie de enfrentamientos con dos mujeres del reality, Sofía Avendaño reveló sus planes en caso de convertirse en la primera eliminada el próximo domingo 2 de febrero.

En una conversación con Marlon, Sofía Avendaño manifestó que pese a haber protagonizado un enfrentamiento verbal con dos participantes de La casa de los famosos Colombia de manera ‘injusta’, no pretendía convertirse en la mujer quedaría pesar. Por lo que, al estar nominada y por ende en riesgo de eliminación, disfrutaría de sus posibles últimos días en el reality de la vida en vivo.

Además, reveló cuáles serían sus planes si el domingo quedara eliminada de La casa de los famosos Colombia, y en lo que, por supuesto, incluiría un viaje al exterior. Y es que Avendaño aseguró que lo primero que haría sería tomar un vuelo hacia Los Ángeles, Estados Unidos y se desparecería de las redes sociales por un buen tiempo.

“Yo estoy segura de que salgo de aquí y me voy para Los Ángeles. Si Dios quiere que yo salga el domingo, que sea para yo poder irme un tiempo y no quiero ver las redes ni nada, porque tengo miedo. Después de lo que me pasó ayer, le pido a Dios que me haga pasar estos últimos días tranquila para aguantar lo que vaya a encontrarme el domingo cuando me eliminen”.