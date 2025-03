La cantante Cindy Ávila, mejor conocida como 'La Toxi Costeña' se ha dado a conocer en La casa de los famosos Colombia en donde ha revelado detalles inéditos de su vida como por ejemplo su mayor motivación, sus dos hijos.

La Toxi Costeña ha demostrado a lo largo de La casa de los famosos Colombia ser una mujer fiel a sus raíces y esencia, alguien lleno de energía, carisma y sin pelos en la lengua para decir lo que siente.

A través de la dinámica de la línea de la vida se pudieron conocer detalles de su historia, como por ejemplo su rol como mamá de dos hijos, Johan de 15 años y Mariana de 9 años.

Estos dos menores se convirtieron en su motor y su razón para vivir, aunque fue sincera en que pasaron hambre y vivieron cosas horribles, su instinto de mamá la hizo sacar fuerzas para sacarlos adelante.

“Cuando tuve a mi hijo en mis brazos, me di cuenta de que él me daba vida. Fue la primera persona que me dijo ‘te amo’ y me abrazó”.