La competencia en La Casa de los Famosos Colombia está imperdible. La tercera semana del reality arrancó con grandes sorpresas, incluyendo la visita especial de Karen Sevillano, presentadora de El After, quien regresó a la que una vez fue su casa. Pero eso no fue todo: los congelados volvieron al juego y, para agregar más tensión, El Jefe anunció una nueva sanción para la noche del 11 de febrero.

¿Quién será sancionado en La casa de los famosos Colombia y por qué?

Desde la señal en vivo de la App del Canal RCN, se confirmó que El Jefe ha tomado una decisión importante y que uno de los habitantes será sancionado. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles sobre quién será el afectado ni cuál fue la falta cometida.

Los seguidores del reality están llenos de especulaciones, pues en los últimos días han ocurrido momentos de alta tensión dentro de la casa. Lo único seguro es que esta sanción podría cambiar la estrategia de los participantes y el rumbo del juego.

Si no quieres perderte ningún detalle sobre quién será el sancionado y qué ocurrió en las últimas horas, no te puedes perder la gala de esta noche a las 9:30 p.m. por el Canal RCN. También puedes seguir la transmisión 24/7 en la App, donde todo sucede en tiempo real. ¡Descárgala gratis y mantente al tanto de cada movimiento en la casa!

Karen Sevillano y Marilyn Oquendo entraron a La casa de los famosos Colombia

Antes de que El Jefe anunciara la sanción, los habitantes recibieron una visita que subió las emociones: Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada, volvió a la casa para reencontrarse con los nuevos participantes.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Marilyn Oquendo también entró a la casa con una misión clara: confrontar a Karina García por sus recientes declaraciones sobre su amistad y una presunta deuda.

El encuentro dejó frases memorables, especialmente cuando Marilyn le dijo a Karina, quien estaba congelada: "Me parece increíble que te aprovecharas de un momento de vulnerabilidad en el que sufrí una estafa económica para exponerme así y decir tantas mentiras".

Además, Marilyn dejó claro que su amistad con Karina había terminado y que, aunque le prestó dos millones de pesos, ya saldó la deuda. Para cerrar su intervención de forma contundente, le lanzó billetes falsos, diciéndole que eran "tan falsos como ella".

¿Qué pasó entre Karen Sevillano y Yina Calderón?

El capítulo del lunes 10 de febrero fue para alquilar balcón. Todo comenzó cuando Melissa Gate hizo un comentario sobre los tipos de habitantes dentro de la casa, lo que desató la reacción de Yina Calderón.

Karen Sevillano, en su rol como presentadora de El After, intentó intermediar en la situación, pero Yina no tardó en reaccionar y le respondió con contundencia pidiéndole que no opinara, pues no era un tema de su incumbencia.

Lejos de quedarse callada, Karen siguió comentando la situación, lo que solo avivó más el conflicto. Como resultado, las tensiones entre Karen y Yina quedaron más que evidentes. Durante El After en vivo, Yina decidió no participar en la entrevista con Karen, mostrando así su incomodidad con la caleña.

Una nueva prueba de presupuesto de 23 horas en La casa de los famosos Colombia

En medio de todo este drama, El Jefe anunció una nueva prueba de presupuesto, que pondrá a prueba la resistencia y el compromiso de los participantes.

Esta vez, la prueba dura 23 horas y requiere la colaboración de todos los habitantes. Recordemos que, en la primera prueba de este tipo, los participantes se rindieron, lo que redujo significativamente el mercado de la semana.

Sin embargo, esta vez los famosos están decididos a ganar los 700 puntos para garantizar un mercado más completo. ¿Lograrán superar la prueba? ¿Quién será sancionado y qué impacto tendrá en la casa?

No te pierdas la gala en vivo esta noche a las 9:30 p.m. y sigue todos los detalles en la App del Canal RCN. ¡La competencia está más intensa que nunca!