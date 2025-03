Después de 64 días de convivencia, retos, emociones y estrategias, el actor Luis Fernando “El Negro” Salas se convirtió en el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia. Su salida ocurrió durante la gala del domingo 30 de marzo, en una noche llena de tensión y sorpresas.

¿Quién fue el eliminado este 30 de marzo en La casa de los famosos?

El actor caleño Fernando Salas fue quien dijo adiós a la competencia. Se enfrentaba en la placa de eliminación a otros seis participantes: Yina Calderón, La Liendra, Camilo Trujillo, Fernando “El Flaco” Solórzano, Lady Tabares y Mateo Varela.

Aunque no fue una eliminación tan inesperada, ya que había sido nominado en varias ocasiones, la noticia generó reacciones emotivas entre sus compañeros. Salas ya intuía su salida, pues era consciente de que su apoyo en votaciones no era tan fuerte como el de otros concursantes.

El actor caleño fue el menos votado en la gala del 30 de marzo y quedó fuera de La casa de los famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)

¿Cuántos votos recibió Fernando “El Negro” Salas? Así fueron los resultados

Durante la gala, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron los porcentajes de votos recibidos por los nominados. Para sorpresa de muchos, Yina Calderón fue la más votada por el público, mientras que Fernando Salas obtuvo el menor respaldo.

Así quedaron los porcentajes de la eliminación:

Yina Calderón – 25.59%

– 25.59% La Liendra – 18.08%

– 18.08% Mateo Varela – 17.65%

– 17.65% Fernando “El Flaco” Solórzano – 15.01%

– 15.01% Camilo Trujillo – 9.13%

– 9.13% Lady Tabares – 9.05%

– 9.05% Fernando “El Negro” Salas – 5.48%

Antes de la eliminación, el actor charló con El Jefe y le dijo que quería seguir en su casa porque la estaba pasando bien. "Si mis cálculos no me fallan, cumplo años en ocho días y me gustaría celebrarlo acá", agregó.

El actor sale del reality a tan solo una semana de cumplir 50 años, celebración que será ahora fuera de cámaras, junto a su familia.

¿Qué dijo Fernando Salas antes de salir del reality?

Días antes de su eliminación, Fernando recibió una visita muy especial: su prometida Ana María, quien le expresó cuánto lo extrañaban en casa y le dio palabras de aliento para la etapa final del programa.

Fernando “El Negro” Salas, es uno de los actores que participa en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)

El actor ya había mencionado en varias ocasiones que, de salir, su principal deseo era continuar con los preparativos de su boda, uno de los proyectos personales más importantes que lo esperan fuera de la casa.

“Estoy tranquilo, y agradecido con esta experiencia”, expresó antes de despedirse de sus compañeros.

¿Quiénes siguen en La casa de los famosos Colombia?

Con la salida de Fernando Salas, quedan 14 habitantes en competencia, divididos equitativamente: 7 hombres y 7 mujeres.

Habitantes del cuarto Fuego:

Karina García

Melissa Gate

Lady Tabares

La Toxi Costeña

Laura González

Yina Calderón

Alerta

Altafulla

Emiro Navarro

Habitantes del cuarto Agua:

Norma Nivia

Fernando “El Flaco” Solórzano

La Liendra

Mateo Varela

Camilo Trujillo

La competencia se intensifica a medida que pasan los días en el reality del Canal RCN, donde el público tiene el poder absoluto de decidir quién se queda y quién debe salir.