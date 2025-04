La tensión en La casa de los famosos continúa entre Karina García y Laura González, quienes regresaron al reality con un alto porcentaje de apoyo tras estar en riesgo de eliminación. Ahora, deberán convivir una semana más mientras enfrentan las diferencias provocadas por Hugo, el exprometido de la comunicadora social, a quien muchos televidentes quisieran ver en un congelado.

¿Quién es Hugo y qué tiene que ver con Laura González y Karina García?

Vale la pena recordar que Hugo es el exprometido de Laura González, reciente participante de La casa de los famosos Colombia. Ella ingresó al reality lanzando acusaciones contra Karina García, asegurando que la influenciadora fue la responsable de que su boda no se realizara.

Sin embargo, Karina siempre ha negado estas acusaciones. Incluso, durante el brunch, decidió poner fin a los constantes ‘ataques’ de Laura, y ambas estuvieron a punto de protagonizar una fuerte pelea física que pudo haberles traído serias consecuencias.

Karina contó por qué Hugo no puede entrar a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Según información difundida en redes sociales, Hugo es un empresario e inversionista que ha viajado por casi 100 países, por lo que gozaría de un gran capital, algo que va acorde a la vida lujosa de la que Laura tanto habla, y de los viajes a Brasil de los que Karina disfrutó.

Karina reveló la razón por la que Hugo no puede ir a La casa de los famosos Colombia

Durante una conversación con La Toxi Costeña y Altafulla, Karina García reveló que Hugo, exprometido de Laura González, no podría asistir a un congelado de La casa de los famosos Colombia para dar su versión sobre las acusaciones de su ex, aunque no quiso revelar el motivo exacto. “Donde lo traigan, son muy cracks”, comentó.

Tras su declaración, La Toxi Costeña y Altafulla comenzaron a lanzar teorías sobre las posibles razones: desde un supuesto arresto domiciliario, una orden de captura, hasta enemigos políticos o incluso un secuestro.

Karina descartó todas esas opciones y aclaró que Hugo sí puede estar en Colombia, pero no puede ingresar a la casa ni exponerse ante las cámaras. Aun así, lo defendió con cariño: “Yo lo amo, es tan buena persona, y él con mis hijos fue… ufff”, aseguró.