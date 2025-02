Además, compartió un momento de gran vulnerabilidad al hablar sobre su faceta como madre. Fue mamá muy joven, pero asegura que su hijo Jhohan ha sido su mayor bendición. "Él me dio vida", expresó entre lágrimas, dejando claro que su hijo es el motor que la impulsa cada día. Luego fue madre de una bebita.

Reveló que no tiene una buena relación con su madre y que conoce muy poco a su padre, lo que la llevó a crecer bajo el cuidado de su abuelita, quien se convirtió en su mayor apoyo. Sin embargo, su fallecimiento fue una de las pérdidas más dolorosas de su vida.

C

Además, le mandó un beso a Karina, dejando claro que no hay ningún rencor.

¡Melisa Gate se molestó con sus compañeros porque se comieron su queso!

La convivencia en La Casa de los Famosos Colombia sigue generando roces, y esta vez Melissa Gate fue la protagonista de un nuevo enfrentamiento. La creadora de contenido no ocultó su molestia al descubrir que sus compañeros se comieron su queso vegano, un alimento esencial en su dieta.

Según Melissa, esto no es un simple descuido, sino una actitud recurrente que la hace sentir que le están dificultando la estadía en la casa a propósito. Como consecuencia, tomó una decisión drástica: "No participaré más en las actividades de presupuesto", afirmó, asegurando que no es justo que siempre sea ella quien tenga que aguantar hambre solo por ser vegana.