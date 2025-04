Emiro Navarro abrió sus sentimientos a solas frente al público de La casa de los famosos Colombia 2025. El influencer costeño no pudo ocultar las lágrimas al recordar su infancia, puntualmente los esfuerzos de su señora madre.

Sentado en el cuarto de maquillaje de La casa de los famosos Colombia, Emiro volvió al pasado y contó que su mamá, la señora Fabiola, no la tuvo nada fácil para salir adelante.

En medio de lágrimas, el querido joven de la costa dio a conocer que él no entendía la magnitud del esfuerzo que hizo su mamá por ayudarle, pero luego, con el paso de los años, comprendió que la mujer que le dio la vida buscó cualquier medio para que estuviese bien.

De acuerdo con el influencer del Caribe, como niño fue creciendo con resentimiento y un sentimiento de sentirse olvidado, pero luego comprendió que su mamá salía a trabajar para darle una mejor vida y eso es lo más valioso.

"Por eso quiero darle todo a ella y que no trabaje más, nunca en su vida, que nadie la humille, que no tenga que hacer tantos esfuerzos para poder tener sus cosas... No quiero que pase por más cosas y por malos hombres, si se quiere quedar sola, ella siempre me va a tener a mí y ya", señaló.